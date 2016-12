Rifiuti Roma, revocato lo sciopero ma i cinghiali banchettano in città. Raggi: "Ripuliremo la Capitale"

Raggi: "Al lavoro fin dal primo giorno" - "Per anni i partiti hanno tolto ogni speranza alla nostra città. Ora, noi, quella speranza a Roma abbiamo il dovere di restituirgliela - scrive il neo primo cittadino su Facebook -. Tra le priorità programmatiche del M5s condivise insieme ai cittadini c'è l'emergenza rifiuti. Non a caso. E il perché è sotto gli occhi di tutti. Non appena insediati ci siamo messi al lavoro: in meno di due settimane ho incontrato il presidente di Ama Fortini, chiedendo che l'azienda fornisse report quotidiani e settimanali e dato immediatamente disposizioni all'assessora alla Sostenibilità ambientale Paola Muraro di avviare un piano di pulizia straordinario (che poi dovrebbe essere la normalità) in alcuni quartieri della città".



"Proporrò duro incremento sanzioni" - Secondo il Campidoglio i primi frutti sono già stati raccolti in alcune parti della Capitale: "In alcune zone il risultato è stato immediato, mentre altre versano ancora in un degrado che Roma certamente non merita. Fa male ricevere segnalazioni, come quelle dal quartiere Prati, di cassonetti vuoti e rifiuti a terra. Sabato era stato pulito ogni angolo, ma l'inciviltà di alcuni ha prevalso sul bene della nostra città. Sarò chiara: a chi crede di poter trattare Roma come una pattumiera consiglio prudenza, perché nei prossimi giorni con la giunta metterò al vaglio l'ipotesi di un duro incremento delle sanzioni nei confronti di chi si macchia di comportamenti lesivi per le persone e l'ambiente".