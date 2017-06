Rieti, precipita con parapendio: tratto in salvo da Soccorso Alpino

Un uomo precipitato con il parapendio in zona impervia, a Cantalice, in provincia di Rieti, è stato tratto in salvo dal Soccorso Alpino del Lazio. Nonostante fosse rimasto ferito, è riuscito a chiamare i soccorsi, dando indicazioni precise che hanno permesso di individuarlo facilmente. Il recupero e' stato compiuto con un verricello dall'elicottero del 118 con a bordo un tecnico del Soccorso Alpino.