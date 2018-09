Rebibbia, madre killer: "I miei bimbi ora liberi" | Bonafede sospende i vertici

"I miei bambini adesso sono liberi". Queste le parole raccolte dall'avvocato della detenuta che martedì ha gettato i due figli nella tromba delle scale del carcere di Rebibbia. Nel corso del colloquio, avvenuto nel reparto di psichiatria dell'ospedale Pertini dove si trova piantonata da ieri, la 33enne tedesca, in base a quanto riferisce il suo difensore Andrea Palmiero, è apparsa consapevole di quanto fatto. ​Il piccolo di 4 mesi era morto sul colpo, per l'altro di 2 anni è stato avviato l'iter per accertare la morte cerebrale .

Le scelte del Guardasigilli - ​Intanto il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, ha sospeso la direttrice e la vicedirettrice della sezione femminile del carcere romano di Rebibbia e il vicecomandante del reparto di polizia penitenziaria. I provvedimenti contro i vertici del carcere sono stati adottati dal capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, Francesco Basentini, che ha disposto accertamenti a partire da martedì.



Le condizioni del secondo bambino - Il secondo bimbo, vittima del raptus della madre, che era riuscito a salvarsi e che era stato ricoverato d'urgenza si trova ora in gravissime condizioni e i medici del Bambin Gesù sono pronti ad "avviare la procedura di accertamento di morte cerebrale". "Le ultime indagini necessarie per la valutazione del quadro clinico hanno" infatti "confermato la condizione di coma areflessico con elettroencefalogramma isoelettrico". Il fratellino era morto martedì sul colpo.



La ricostruzione della madre - "Sapevo che ieri era in programma l'udienza davanti ai giudici del Riesame che dovevano discutere della mia posizione - ha aggiunto -. I miei figli li ho liberati, adesso sono in Paradiso". Così la madre ha giustificato il proprio gesto. La donna era stata arrestata il 28 agosto scorso a Roma perché trovata in possesso di 10 chilogrammi di marijuana. Nei suoi confronti è stato applicato l'arresto in flagranza di reato, misura che dovrà essere convalidata nei prossimi giorni dal gip.