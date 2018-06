Ragazza investita a Roma, arrestato pirata della strada

E' stato arrestato dalla polizia locale il conducente della macchina che la notte tra sabato e domenica ha investito, nel centro di Roma, una ragazza, ora in ospedale in gravi condizioni. Si tratterebbe di un 29enne che non ha mai preso la patente ed è risultato positivo al test sull'assunzione di cocaina. Il giovane era al volante della macchina dei genitori di una sua amica 18enne. Sono stati proprio i proprietari del veicolo a contattare la polizia.