Processo Mafia Capitale, revocato il 41 bis a Massimo Carminati

Grillo: "A Roma niente mafia, ma montagna di m... bipartisan" - "A Roma non c'è la mafia, ma tutte le mafie fanno affari a Roma. Quindi, in definitiva, non è mafia, ma è comunque una montagna di m...". Lo scrive Bepe Grillo sul suo blog, commentando la sentenza sull'inchiesta per la corruzione a Roma che ha escluso l'aggravante mafiosa. "Un'organizzazione fintamente, eppure necessariamente, bipartisan. Fintamente perché si tratta di due facce della stessa moneta da un euro; necessariamente perché potesse continuare la mungitura di Roma indipendentemente da quale delle due parti politiche vincesse le elezioni", scrive Grillo.