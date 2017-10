Pedofilia, S. Sede oppone immunità diplomatica per mons. Capella

Il Vaticano dice no al mandato d'arresto delle autorità canadesi contro monsignor Carlo Alberto Capella, funzionario della Nunziatura apostolica negli Usa accusato di possesso e diffusione di materiale pedopornografico. Contro la richiesta la Santa Sede ha infatti opposto l'immunità diplomatica. Capella, attualmente in stato di restrizione, non sarà estradato in Canada e sarà dunque processato in Vaticano.