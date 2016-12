Papa, lavanda dei piedi con profughi

Papa Francesco, in occasione del tradizionale rito della lavanda dei piedi, ha deciso di celebrare la messa del Giovedì Santo con i profughi di una struttura romana. Dopo essere stato in un carcere minorile, in un centro per anziani e nel 2015 a Rebibbia, quest'anno il Pontefice ha voluto rivolgere uno speciale gesto di attenzione ai rifugiati e ai migranti. La celebrazione avverrà il 24 marzo.