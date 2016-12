Papa Francesco: "Le famiglie fanno fatica, prego per chi è senza lavoro"

"Prego per i bambini sfruttati, per le famiglie che fanno più fatica, per le persone senza lavoro". E' questo il messaggio lanciato da Papa Francesco davanti all'Immacolata nel tradizionale omaggio a piazza di Spagna . "Non vengo solo - ha detto il Pontefice nella preghiera alla Madonna -, porto con me tutti coloro che il tuo Figlio mi ha affidato, in questa città di Roma e nel mondo intero, perché tu li benedica e li salvi dai pericoli".

La preghiera di Francesco - "Ti porto, Madre, i bambini, specialmente quelli soli, abbandonati, e che per questo vengono ingannati e sfruttati. Ti porto, Madre - ha proseguito Papa Francesco -, le famiglie, che mandano avanti la vita e la società con il loro impegno quotidiano e nascosto; in modo particolare le famiglie che fanno più fatica per tanti problemi interni ed esterni. Ti porto, Madre, tutti i lavoratori, uomini e donne, e ti affido soprattutto chi, per necessita', si sforza di svolgere un lavoro indegno e chi il lavoro l'ha perso o non riesce a trovarlo".



L'incontro con Virginia Raggi - All'arrivo in piazza di Spagna per il tradizionale omaggio alla Madonna Immacolata, il sindaco di Roma, Virginia Raggi, ha accolto il Pontefice con una una lunga stretta di mano. Ad attendere Bergoglio anche il cardinale vicario di Roma, Agostino Vallini.



"Rinnovare noi stessi, Roma e il mondo intero" - Bergoglio ha poi concluso la sua preghiera con un accorato appello alla Vergine: "Fa' che non cediamo allo scoraggiamento, ma, confidando nel tuo costante aiuto, ci impegniamo a fondo per rinnovare noi stessi, questa città e il mondo intero. Prega per noi, Santa Madre di Dio".