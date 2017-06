P.a., intimidazioni contro gli amministratori: sono 454 nel 2016

Gli amministratori locali rappresentano il 61% dei soggetti presi maggiormente di mira con minacce dirette. Tra questi vi sono i Sindaci (55%), i consiglieri comunali (23%), gli assessori (12,5%) e i Vicesindaci (5,5%). Nel 4% dei casi sono stati colpiti presidenti del consiglio e di commissioni e consiglieri municipali. Rispetto al 2015 sono aumentate dal 13 al 18% le minacce e le aggressioni nei confronti del personale della Pubblica amministrazione e dei candidati alle Amministrative, dal 5% all'8.5%.



I metodi delle minacce - Secondo quanto rivelato dal rapporto redatto da "Avviso Pubblico", il mezzo più utilizzato per intimidire si conferma l'incendio (33% dei casi) che può essere di auto, case, uffici, strutture o mezzi. Seguono lettere e messaggi minatori (13%), danneggiamenti di strutture o mezzi (11,5%), aggressioni fisiche (10%), minacce verbali o telefonate minatorie (7%), l'utilizzo di ordigni come bombe carta o molotov (6%), l'invio di lettere con proiettili (4%), le scritte sui muri, gli spari contro strutture, case o mezzi privati, l'invio di parti di animali morti.



La pericolosità dei social - Negli ultimi anni i social network vengono sempre più utilizzati come strumento di intimidazione. Nella maggior parte dei casi si tratta di insulti o minacce su Facebook, in altre circostanze si diffondono le fake news, notizie false che minano la credibilità e l'onorabilità delle persone prese di mira.



Il profilo del soggetto minacciato - Il profilo più diffuso dell'Amministratore sotto tiro è un uomo, Sindaco di un Comune medio-piccolo del Sud Italia (con una popolazione fino a 50mila abitanti) a cui generalmente viene bruciata l'auto. Governa un territorio ad elevata densità criminale, in regioni in cui sono nate le mafie tradizionali. Il 10% delle intimidazioni censite da "Avviso Pubblico" nel 2016 è stato rivolto nei confronti di donne, minacciate con le stesse metodologie utilizzate per gli uomini.