Lettera di minacce al sindaco M5s di Livorno, Filippo Nogarin: la firma è l'immagine di due proiettili

Il sindaco M5s di Livorno Filippo Nogarin ha ricevuto una lettera di minacce che conteneva il disegno di due proiettili . Lo ha reso noto lo stesso Nogarin che ha pubblicato sul suo profilo Facebook la foto della missiva e le due pallottole. "Sindaco se non autorizza la discarica di Bellabarba - si legge nella lettera riferendosi all'impianto di smaltimento in località Limoncino - lo farà il suo successore". Il sindaco ha sporto denuncia alla Digos.

"Questa mattina è stata recapitata in Comune per posta questa lettera. Io credo che si tratti di uno scherzo di cattivo gusto", ha scritto Nogarin. "Non avendone però la certezza sono stato costretto a divulgare la notizia e a rivolgermi a Digos e polizia giudiziaria, che hanno aperto un`indagine", ha aggiunto.



La discarica - Proprietà della società Bel.ma della famiglia Bellabarba, la discarica citata nella missiva è al centro di un contenzioso, sequestri e azioni giudiziarie. Contro l'impianto si è sempre opposto un comitato di cittadini. Nei mesi scorsi i Bellabarba hanno presentato un esposto in procura e chiesto un risarcimento di 54 milioni al Comune. Secondo i Bellabarba la giunta guidata da Nogarin avrebbe favorito il comitato anti-discarica.