Mondo di mezzo, la sentenza d'Appello riconosce "l'associazione mafiosa"

La terza corte d'Appello di Roma, presieduta dal giudice Caludio Tortora, ha riconosciuto l' associazione mafiosa nell'ambito del processo Mondo di Mezzo ribaltando così quanto deciso in primo grado. Ridotte però le condanne a Salvatore Buzzi e Massimo Carminati . L'ex imprenditore dovrà scontare 18 anni e 4 mesi di carcere invece dei 19 previsti dalla prima sentenza, mentre per l'ex Nar la pena è di 14 anni e sei mesi, invece di 20 anni in primo grado.

Con la sentenza di Appello è stata ribaltata quella di primo grado del 20 luglio 2017 che aveva fatto decadere il 416 bis riconoscendo il sistema di corruttele e individuando solo l'esistenza di due associazioni a delinquere semplici, che avevano come punti di riferimento l'ex terrorista nero e l'ex imprenditore delle cooperative romane, detenuti dal 2014. Il procuratore generale di Roma Antonio Sensale aveva chiesto 26 anni e mezzo per Carminati e 25 anni e nove mesi di carcere per Buzzi, ritenuti a capo dell'organizzazione criminale di stampo mafioso che aveva tenuto sotto scacco uomini dell'imprenditoria, dell'amministrazione e della politica capitolina di tutti gli schieramenti.



Le altre condanne - Nella sentenza di oggi è stata invece aumentata di 4 mesi la pena a Riccardo Brugia, braccio destro dell'ex Nar: in primo grado era stato condannato a 11 anni. Mirko Coratti ha avuto 4 anni e 6 mesi, Figurelli 4 anni, Gramazio 8 anni e 8 mesi. Panzironi, al quale è stato riconosciuto solo il concorso esterno in associazione mafiosa, è stato condannato a 8 anni e 7 mesi: in primo grado aveva avuto 10 anni.



Virginia Raggi: "Una conferma su chi ha devastato la città" - Il sindaco di Roma Virginia Raggi ha assistito alla lettura della sentenza d'Appello nell'aula bunker di Rebibbia. "Questa sentenza conferma la gravità di come il sodalizio tra imprenditoria criminale e una parte della politica corrotta abbia devastato Roma", ha affermato la Raggi. "Conferma, qualora ce ne fosse ancora bisogno, che bisogna tenere la barra dritta sulla legalità. E' quello che stiamo facendo e continueremo a fare per questa città e i cittadini", ha concluso il primo cittadino.