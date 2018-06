Martina: "Dono i miei ovociti alle donne che non possono diventare madri"

Ancora su Facebook spiega il motivo di questo gesto: "Ho deciso di farlo perché non tutte e non tutti hanno il desiderio di diventare genitori ma per chi sente questo desiderio e non riesce a realizzarlo la vita può diventare un inferno. L'ho fatto perché ho vissuto da vicino cosa vuol dire diventare madre ancora prima di sentire battere quei cuoricini... E se le varie circostanze non ti aiutano vanno percorse tutte le strade possibili. Volevo essere una di queste strade". Il riferimento è alle difficoltà vissute dall'amica Chiara che dopo tre fallite fecondazioni assistite non aveva altre opzioni se non l'eterologa. Adesso grazie al "regalo" di Martina è in attesa di due gemelli.



E lancia un appello alle altre donne perché prendano in considerazione una opzione, quella della donazione degli ovociti, poco conosciuta: "In Italia non ci sono donatrici, non ci sono campagne che incentivino le donne a mettersi a disposizione e, inevitabilmente, si ricorre all'acquisto di ovuli congelati all'estero facendo lievitare i costi della fecondazione. Sono sicura che se si sapesse come funziona e quanto poco 'costa' in termini di tempo e terapie e, soprattutto, se si vedesse la gioia di chi ora accarezza quel pancione grazie alla solidarietà di un'altra donna oggi ci sarebbero centinaia di donatrici. Informarvi e valutarlo non costa nulla. Spero lo facciate."



Come riporta "Repubblica", per Martina è stato difficile persino trovare un centro nel quale poter effettuare prima la stimolazione ormonale e poi il prelievo degli ovociti: "Prima di arrivare in questa clinica romana su suggerimento dell'Associazione Coscioni, mi ero proposta in altri due centri, uno privato e uno pubblico. Mi hanno detto che non sapevano come fare, non mi hanno mai richiamato. Incredibile".