Marino: lo scandalo multe? I miei dati sono stati falsificati

21:25 - Il sindaco di Roma Ignazio Marino, dopo il caso delle otto multe non pagate, ha denunciato ai carabinieri che i suoi dati nel sistema informatico che registra i permessi della zona a traffico limitato sono stati "manipolati e falsificati". "E' sparita l'autorizzazione che ha permesso alla Panda di circolare nella Ztl nel periodo tra la scadenza e il rinnovo del permesso", rende noto il Campidoglio.

"Qualcuno si è introdotto nel sistema informatico", dice Marino in un video su Facebook. "Si è voluto creare elettronicamente un dossier falso per dimostrare che io non avessi diritto a circolare nella Zona a traffico limitato".



Il sindaco mostra quindi due fogli. "Nelle due stampate è molto chiaro - afferma -. Due giorni fa il permesso esisteva e ora è scomparso". "Questa amministrazione sta pestando i piedi a molte persone che vorrebbero una capitale che funzionasse sulla base dei favori e forse anche delle tangenti - conclude Marino -. Ma noi siamo diversi e non ci facciamo spaventare da chi ha l'attitudine a costruire dossier".