Malore Wesolowski,rinvio processo

L'ex nunzio a Santo Domingo Jozef Wesolowski è stato ricoverato in ospedale in terapia intensiva. Wesolowski questa mattina avrebbe dovuto presentarsi nel tribunale di Città del Vaticano per affrontare le accuse di pedofilia e pedopornografia. Il processo si aprirà quindi senza di lui, ma probabilmente sarà subito rinviato. E' la prima volta che un ex arcivescovo viene processato in Vaticano per questo genere di reati.