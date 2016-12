Incidente di caccia in Ciociaria: un 65enne muore colpito da un pallettone

Non è stato un cinghiale, come era sembrato in un primo momento, a uccidere Luciano Bondatti, 65 anni, nelle campagne della Ciociaria. L'uomo è morto dopo essere stato colpito alla gamba da un pallettone, che gli ha reciso l'arteria femorale. Soccorso in località Ferentino, alle porte di Frosinone, per lui non c'è stato niente da fare: è morto dissanguato. Sul caso indagano i carabinieri del comando provinciale.