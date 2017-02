Il Papa: "Do la mia benedizione a tutti, anche ai musulmani"

"Saluto tutti voi cattolici, ma anche a voi musulmani do la mia benedizione". Con queste parole Papa Francesco si è congedato dalla parrocchia di Santa Maria Josefa, alla periferia di Roma, dove si è recato in visita. Ha salutato così la folla a cui, durante la celebrazione, aveva detto: "Pregare per i nostri nemici, per chi ci vuole male serve ad allontanare le guerre e a percorrere la via verso la santità".