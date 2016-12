Il Papa ai governi: "Basta pena di morte" E ai fedeli regala la "Misericordina"

Papa Francesco fa appello ai governanti perché "si giunga a un consenso internazionale per l'abolizione della pena di morte". Di ritorno dal suo viaggio in Messico , propone "a quanti tra loro sono cattolici di compiere un gesto coraggioso ed esemplare: che nessuna condanna venga eseguita in questo Anno Santo della Misericordia".

"Vi regalo la 'Misericordina'" - Il pontefice si è poi rivolto ai fedeli, al termine dell'Angelus, dicendo: "La Quaresima è un tempo propizio per compiere un cammino di conversione che ha come centro la misericordia. Perciò, oggi, ho pensato di regalare a voi che siete qui in piazza una 'medicina spirituale' chiamata Misericordina. Una volta lo abbiamo fatto, ma questa è meglio, è la 'misericordina plus'. Una scatolina che contiene la corona del Rosario e l'immaginetta di Gesù Misericordioso. Ora la distribuiranno i volontari, tra i quali ci sono poveri, senzatetto, profughi e anche religiosi. Accogliete questo dono come un aiuto spirituale per diffondere, specialmente in questo Anno della Misericordia, l'amore, il perdono e la fraternità".



Francesco aveva appena ricordato la "via crucis" che la comunità papa Giovanni XXIII promuoverà venerdì prossimo a Roma, in difesa delle donne vittime della tratta.