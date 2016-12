Funerali show, sul web spunta il video dell'esibizione canora del boss

"Il numero uno di Roma in assoluto, zio Vittorio". "Unico al mondo, sei la storia di Roma". Così, su Facebook, i parenti e gli amici del boss Vittorio Casamonica ricordano il capo dell'omonimo clan romano, poche ore dopo la sua morte, con un video che lo ritrae mentre, nel dicembre del 2013, improvvisa un'esibizione canora sulle note di "My Way".