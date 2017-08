Fontana di Trevi, via al test del "percorso controllato" per evitare gli assembramenti

A Roma scatta la sperimentazione del "percorso di transito controllato" per i visitatori della Fontana di Trevi. Prende il via un periodo di prova voluto dal Campidoglio, con l'ausilio di due associazioni di volontariato, per evitare assembramenti "ed eventuali comportamenti incompatibili con la fruizione del monumento". La sperimentazione durerà 80 giorni, dalle 9 alle 24. Al termine si procederà a un bando per un presidio permanente.