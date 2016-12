Ebola, il medico italiano è peggiorato Pronta una nuova cura sperimentale

14:39 - Sono peggiorate nella serata di lunedì le condizioni generali del medico di Emergency affetto da Ebola e ricoverato all'ospedale Spallanzani di Roma. Nella nottata poi, il quadro clinico, pur rimanendo grave, è tornato "sovrapponibile" a quello della giornata precedente. L'uomo, contagiato in Sierra Leone, sta per iniziare un ulteriore trattamento con un farmaco sperimentale appena arrivato dall'estero.

Anche questo nuovo farmaco sperimentale, hanno spiegato i medici, è stato ottenuto grazie ad una catena di supporto, in Italia costituita dal ministero della Salute, inclusa la rete degli uffici di sanità di frontiera Us (Usmaf) e di solidarietà istituzionale, con l'aiuto del coordinamento internazionale per la gestione di Ebola dell'Organizzazione mondiale della sanità. La prognosi, hanno concluso i medici, rimane riservata.



Appello di Medici Senza Frontiere - La risposta internazionale contro l'Ebola in Africa occidentale è stata lenta e frammentaria e ha lasciato la maggior parte dell'azione concreta alle comunità locali, ai governi nazionali e alle Ong. Medici Senza Frontiere lancia un appello perché a comunità internazionale non fallisca due volte, con una risposta lenta nella prima fase e inadeguata nelle successive.