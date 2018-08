Sara e Roberto sono consapevoli che poteva essere una strage. Alla loro cerimonia parteciperanno 150 invitati. "Ci è finito il mondo addosso - aggiungono, - uno si sposa una volta nella vita. Inizialmente abbiamo pensato: Che sfortuna..., poi riflettendo sul fatto che sarebbe potuto accadere anche domenica, quando dovevamo sposarci noi, forse qualcuno ci ha protetto da una strage".



Si sposeranno come le altre coppie a San Marco, nei pressi di piazza Venezia. "Il parroco si è dato molto da fare per trovare un'altra chiesa", sottolinea Roberto.



La chiesa di San Giuseppe dei Falegnami è da sempre la prediletta da molte coppie di romani che vogliono suggellare la loro unione per la sua posizione unica al mondo: davanti il Palazzo Senatorio del Campidoglio, da un lato i Fori Romani, sotto il Carcere Mamertino e dall'altro lato via dei Fori Imperiali.