Crollo Roma, i cittadini sdrammatizzano: "Neanche un sindaco a cui dare la colpa"

La Rete, si sa, è terreno fertile per ironie e battute. E anche di fronte a una tragedia sfiorata, come quella del crollo di tre piani di un palazzo sul Lungotevere a Roma , si prova a sdrammatizzare : "Crolla un palazzo a Flaminio e non avere un straccio di sindaco a cui dare la colpa", scrive un utente su Twitter. E c'è pure chi si dà alla poesia : "Si sta Come sul lungotevere i palazzi al flaminio".

Se no vi sbrigate a trovare sindako per kapitale, finisce ke nevika e romani no a' neanke un straccio di sindako a cui dare kolpa #Flaminio

C'è poi chi coinvolge il presidente della Bce, Mario Draghi: "Adesso confidiamo in una dichiarazione di Draghi che convinca le altre palazzine a non crollare", si legge sul falso profilo del ministro delle Riforme, Maria Elena Boschi. Sempre di respiro continentale il tweet di un altro utente che richiama i recenti attriti tra Roma e Berlino: "Noi di Cermania lavorato tanto per kaduta di Muro di Berlino... Ma in Italien essere sempre più avanti! Da loro, muri kadono da soli".



Ma c'è anche spazio per rabbia e incredulità per quanto accaduto nella notte: "A occhio e croce quello che avete levato proprio tramezzo non era"; e ancora "Nessuno si era accorto di niente vè?"; "Quando i palazzi crollano da soli, ti chiedi come minc... li costruiscono...".