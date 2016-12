Colosseo, ministro Franceschini: 5 anni per ricostruire l'arena dei gladiatori

L'arena del Colosseo potrebbe essere ricostruita in cinque anni per un costo stimato di 20 milioni di euro. Lo ha annunciato il ministro dei Beni culturali, Dario Franceschini , presentando la ricostruzione del montacarichi per le belve. "Massima tutela - ha assicura il ministro - e si farà un concorso internazionale". L'idea era stata lanciata a novembre dallo stesso Franceschini su suggerimento dell'archeologo Daniele Manacorda.

"La soprintendenza archeologica di Roma - ha spiegato il soprintendente Francesco Prosperetti - sta lavorando per mettere a punto il bando del concorso internazionale: puntiamo a riuscirci nell'arco del 2016".



Quanto ai finanziamenti, precisa il soprintendente il costo stimato dovrebbe essere coperto da 16 milioni di fondi nazionali paralleli ai fondi strutturali e per gli altri 4 milioni dai fondi già messi a disposizione da Della Valle per il restauro attualmente in corso. Il calpestio dell'arena poggerà sulle strutture antiche.