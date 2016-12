Il ministro Franceschini: "Ricostruiremo l'arena del Colosseo"

16:11 - "Ricostruire l'arena del Colosseo com'è stata fino all'Ottocento è un modo per tutelare il monumento", per renderlo più accessibile e più comprensibile ai visitatori, "e lo faremo". Lo dice il ministro della cultura Franceschini al XIX Convegno del Fai. La copertura, ribadisce poi a margine, "si farà". Con l'Arena ricostruita, spiega Franceschini, si possono fare "rappresentazioni uniche al mondo, con diritti tv sufficienti per restaurare tutta l'area archeologica centrale".

Prima del ministro, sulla questione dell'area archeologica centrale di Roma era intervenuto il presidente del consiglio superiore dei beni culturali Giuliano Volpe, a capo della commissione paritetica Mibact-Roma capitale, che si è detto contrario all'idea di trasformare l'area centrale in un grande parco archeologico: "sarebbe visitato soprattutto dai turisti e rischierebbe di diventare un non luogo che espelle i cittadini. L'area archeologica centrale romana, che è la più grande d'Italia e non solo, deve essere un luogo vitale e vivo".



Anche nella tutela, ha aggiunto il presidente del Consiglio superiore dei beni culturali, "bisogna evitare i conservatorismi, servono ricostruzioni, anastilosi, strumenti che aiutino la comprensione e la fruizione". Anche la ricostruzione dell'arena del Colosseo aiuterebbe a "migliorare la comprensione e la fruizione del monumento".