Bloccato concorso 175 dirigenti Agenzia Entrate dopo contestazione

Il Consiglio di Stato ha sospeso il concorso per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia dell'Agenzia delle Entrate. Gli esami orali dovevano iniziare lunedì 26 settembre, ma la prova è stata bloccata dall'Agenzia in esecuzione dell'ordinanza cautelare. Il concorso era stato indetto nel 2010 e già fermato per cinque anni a causa del ricorso del sindacato dei dirigenti Dirpubblica.