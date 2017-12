Bitcoin, esposto Codacons a 104 Procure per rischio di maxi truffa

Dopo l'esplosione del caso bitcoin, il Codacons ha deciso di vederci chiaro e ha presentato un esposto per truffa a 104 Procure. Per l'associazione dei consumatori la "criptovaluta potrebbe nascondere fini illeciti come il riciclaggio". E' stato inoltre chiesto sia "il sequestro di quei siti internet che promettono ai risparmiatori guadagni mirabolanti, sia l'intervento dell'Antitrust per sanzionare qualsiasi forma di pubblicità ingannevole".