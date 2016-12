Viterbo, bimbi si sbronzano per gioco: in coma etilico

23:31 - Due bambini di 11 e 12 anni sono stati ricoverati a Viterbo in coma etilico e ora sono in gravi condizioni. L'allarme era partito al 118 nel pomeriggio, i due piccoli erano stati trovati nel bosco di Ischia di Castro, a nord del capoluobo laziale, in uno stato di incoscienza. L'elisoccorso non ha potuto effettuare il salvataggio per il sopraggiungere del buio. I due sono stati quindi caricati in ambulanza e portati all'ospedale Belcolle.

Un terzo ragazzo, che accompagnava i due, ha dato l'allarme. E' stata una bravata come confermato dai due giovani appena giunti in ospedale e un po' ripresisi grazie alle cure mediche. Hanno voluto provare l'alcol e non essendo abituati hanno reagito male. I ragazzi saranno comunque trattenuti in ospedale in osservazione ma solo a scopo precauzionale.