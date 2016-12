Uccide moglie gettandola da scale Frosinone, operaio 44enne confessa

20:17 - Un operaio edile 44enne di Giglio di Veroli, nel Frusinate, è stato fermato per l'omicidio della moglie, di 46 anni. L'uomo, al culmine di un litigio, ha gettato dalle scale la donna. Il fatto è accaduto nella notte di giovedì, ma il corpo è stato trovato la mattina seguente. Inizialmente si era ipotizzato che la vittima avesse avuto un malore, ma poi è emerso che a spingere la 46enne è stato il proprio il marito, che ha confessato.

L'uomo, con precedenti per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali nei confronti della moglie, è stato portato nella caserma dei carabinieri di Veroli per l'interrogatorio durato tre ore e al termine del quale ha confessato. Ancora da chiarire il motivo alla base della lite che ha portato alla morte della donna.