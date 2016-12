Sesso in auto davanti a un bimbo di due anni: 70enne e 26enne in manette

14:49 - Stavano consumando un rapporto sessuale sui sedili posteriori dell'automobile con accanto un bimbo di soli due anni, ben sveglio. Un pensionato 70enne e una donna somala di 26 anni sono stati arrestati dai carabinieri, che li hanno colti in flagrante nell'area di sosta di Tor di Quinto, a Roma. Gli inquirenti sospettano si tratti di prostituzione, nonostante i protagonisti neghino. Sono accusati di corruzione di minorenne.

Il bimbo, descritto come "molto allegro e vispo anche se non ancora in grado di formulare frasi di senso compiuto", è il figlio della donna, in Italia dal 2008 e ospite di un centro di accoglienza comunale. La 26enne indossava abiti molto sobri e non ha alcun precedente specifico.



Per questo motivo gli inquirenti non escludono che risponda al vero la loro versione dei fatti, ossia che non fosse un rapporto a pagamento.



Il pensionato si trova nel carcere di Regina Coeli mentre la donna è a Rebibbia, insieme al figlio che le è stato riaffidato.



"Di sicuro il piccolo non era oggetto delle loro pratiche erotiche", rassicurano gli inquirenti. "Sono due anni che lavoro nella zona di Tor di Quinto - ha spiegato un militare - e una cosa del genere non mi era ancora mai capitata".