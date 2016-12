Roma, Verdini rinviato a giudizio per finanziamento ai partiti

17:25 - Il senatore di Fi Denis Verdini è stato rinviato a giudizio per la vicenda legata ad una plusvalenza di 18 milioni di euro nella compravendita di un immobile in via della Stamperia, nel centro della capitale. Con lui, che è accusato di finanziamento illecito, a processo anche Riccardo Conti di Fi. Verdini avrebbe ricevuto un milione di euro da Conti per una compravendita durata poche ore su un palazzo acquistato dall'Enpap.

Il processo è stato fissato per il 9 gennaio davanti alla ottava Sezione penale. A giudizio anche l'ex presidente di Enpap Angelo Arcicasa. Nel 2011 l'ente di previdenza degli psicologi acquistò l'immobile per 44,5 milioni di euro dalla società Estatedue srl, amministrata da Conti che poche ore prima l'aveva comprata per 26 milioni di euro. Ad Arcicasa e Conti è contestato il reato di concorso in truffa aggravata. A Conti la Procura contesta anche i reati di finanziamento illecito e omesso versamento dell'Iva per oltre 8,6 milioni di euro nel 2011.



Il rinvio a giudizio non è per la compravendita immobiliare - Denis Verdini smentisce di essere stato rinviato a giudizio per la vicenda della vendita del palazzo di via della Stamperia: "Niente di più falso. Come espressamente affermato nella richiesta di rinvio a giudizio della Procura di Roma, e confermato dal gup, mi viene contestato esclusivamente il reato di finanziamento illecito ai partiti".