Roma, Fiorello dimesso dall'ospedale

18:46 - Rosario Fiorello è stato dimesso dal policlinico Gemelli di Roma. Era stato ricoverato il 3 marzo in seguito a un incidente stradale. In sella al suo motorino, lo showman aveva investito un pedone in via della Camilluccia procurandosi un trauma cranico.

"Voglio tornare a star bene" sono le parole, riferite da un amico, di Rosario. Fiorello è ancora emotivamente provato ed ha continui capogiri che non gli permettono di restare in piedi per molto tempo. Lo showman, secondo quanto si apprende, non ricorda ancora la dinamica dell'incidente, durante il quale aveva investito un anziano, ma è ancora scosso per l'accaduto. L'anziano 73enne investito è invece ancora ricoverato in una clinica privata per diverse fratture.



L'investito sarà di nuovo operato - "Fiorello è ancora mortificato per quanto è successo e si tiene costantemente aggiornato sulle condizioni di mio padre". Lo ha riferito Laura, figlia di Mario Bartolozzi, l'anziano investito. Il settantatreenne ha subito un intervento all'omero, alla tibia e al perone e dovrà subirne un'altro a breve.