Roma, Fiorello travolge pedone sulle strisce: in terapia intensiva per trauma cranico

20:42 - Paura per Fiorello. Lo showman ha avuto un incidente in scooter mentre si trovava in via della Camilluccia, a Roma. L'artista siciliano, che ha investito un pedone, è stato trasportato al policlinico Gemelli in codice rosso per amnesia. Ha riportato una ferita alla testa che ha richiesto 20 punti di sutura: ricoverato in terapia intensiva, dovrà restare 24 ore sotto osservazione. La figlia dell'uomo investito: "Mio padre era sulle strisce".

Il codice assegnato dal personale del 118 al momento del soccorso era verde, a indicare un livello basso di urgenza. Arrivato in ospedale il codice è stato considerato rosso. I medici hanno applicato almeno venti punti di sutura per chiudere la ferita alla testa di Fiorello.



In codice rosso anche l'investito - Il pedone coinvolto nell'incidente con Fiorello è stato ricoverato a sua volta in codice rosso: il personale dell'ospedale gli ha diagnosticato una frattura al femore. Accertamenti in corso per un trauma alla clavicola.



La figlia del pedone: "Era sulle strisce" - Fiorello, in sella al suo scooter, avrebbe superato a destra le auto ferme e avrebbe investito un pedone intento ad attraversare la strada sulle strisce pedonali. E' la ricostruzione di quanto sarebbe avvenuto in via della Camilluccia fornita dalla figlia dell'uomo coinvolto nell'incidente con lo showman. "Mio padre mi ha detto che le auto si erano fermate mentre lo scooter ha sorpassato le vetture sulla destra e lo ha investito", ha detto la donna.