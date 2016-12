15 giugno 2014 Papa Francesco visiterà la sinagoga di Roma Bagno di folla per Bergoglio a Trastevere La comunità ebraica romana annuncia il sì del pontefice al formale invito, consegnato durante un incontro con la Comunità di Sant'Egidio Tweet google 0 Invia ad un amico

18:00 - "Papa Francesco visiterà la sinagoga di Roma". Lo annuncia il presidente della comunità ebraica romana, Riccardo Pacifici, al termine di un incontro con il pontefice a Sant'Egidio durante il quale ha consegnato a Bergoglio una lettera formale di invito. "Il Papa pregherà per i tre israeliani rapiti in Cisgiordania", dichiara inoltre Pacifici.

Incontro con la Comunità di Sant'Egidio - In tantissimi hanno abbracciato Papa Francesco al suo arrivo nel quartiere romano di Trastevere per l'incontro con la Comunità di Sant'Egidio.



Il Pontefice è stato accolto in piazza San Calisto dal vicario di Roma, cardinale Agostino Vallini, dal fondatore della Comunità, Andrea Riccardi, dal presidente Marco Impagliazzo e da don Marco Gnavi, uno dei parroci di Sant'Egidio.



A salutare il Papa anche una ragazza, Andrea Poretti, responsabile della Comunità a Buenos Aires, che il Papa conosce dai tempi in cui era arcivescovo della città argentina.