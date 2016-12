18:19 - E' morto il bambino di 3 anni che giovedì era rimasto soffocato mangiando un hot dog nel ristorante Ikea nel centro commerciale Porta di Roma. Il piccolo è stato cinque giorni in terapia intensiva pediatrica al Policlinico Gemelli, ma non ce l'ha fatta. I genitori hanno dato il consenso per la donazione degli organi. Il piccolo ha presentato nel pomeriggio un irreversibile peggioramento delle condizioni cliniche.