11 maggio 2014 Il Papa ordina 13 nuovi sacerdoti:

"In confessionale serve misericordia" Il Pontefice invita i nuovi ministri della Chiesa a fare "come quel prete che andava davanti al tabernacolo e diceva 'Signore, perdonami se ho perdonato troppo, ma sei tu che mi hai dato il cattivo esempio'". "Soffro - ha spiegato Bergoglio - quando trovo gente che non si confessa più perché è stata bastonata" Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

12:18 - "Abbiate misericordia, tanta". E' questo l'invito di Papa Francesco ai 13 nuovi sacerdoti ordinati nella Basilica di San Pietro. "Provo dolore - ha spiegato il Pontefice - quando trovo gente che non va più a confessarsi perché è stata bastonata, sgridata: hanno sentito che le porte delle chiese si chiudevano loro in faccia. Per favore - ha esortato nuovamente i novelli sacerdoti - non fate questo: misericordia, misericordia".

"Se vi viene lo scrupolo di esser troppo perdonatori - ha aggiunto Bergoglio - pensate a quel santo prete che andava davanti al tabernacolo e diceva: 'Signore, perdonami se ho perdonato troppo, ma sei tu che mi hai dato il cattivo esempio'".



"Voi - ha quindi sottolineato il Papa - non siete padroni della dottrina, la dottrina è del Signore, ma voi dovete essere fedeli alla dottrina del Signore. Pensate a ciò che diceva sant'Agostino dei pastori che cercavano di far piacere se stessi, e usavano le pecorelle del Signore come fasto, per vestirsi, per indossare la maestà di un ministero che non si sapeva se era di Dio". Compito del prete, ha ricordato, è invece "unire i fedeli in un'unica famiglia".



In conclusione, Bergoglio ha ricordato che oggi si celebra "la Giornata della madre, preghiamo tutti insieme per le nostre madri, perché ci assistano, siano in cielo o siano in terra". E ha fatto recitare un'Ave Maria per tutte le mamme.