9 marzo 2014 Gita in pullman per il Papa: ad Ariccia con vescovi e cardinali per gli esercizi spirituali Fino a venerdì il pontefice sarà impegnato nella cittadina laziale. Una piccola folla ha salutato il pullman con a bordo Francesco e i porporati

16:48 - Papa Francesco, in compagnia di cardinali e vescovi di Curia, ha lasciato Città del Vaticano a bordo di un autobus per recarsi ad Ariccia, dove resterà fino a venerdì per gli esercizi spirituali di Quaresima predicati da Angelo De Donatis, parroco di San Marco Evangelista al Campidoglio. Una piccola folla ha salutato il passaggio del pullman con a bordo il pontefice in Piazza del Sant'Uffizio, a Roma.