Corteo Roma, Alfano: basta saccheggi o vieteremo manifestazioni in centro

15:55 - "E' inaccettabile che il centro storico di Roma sia sottoposto a rischio di saccheggio ogni due o tre mesi". Lo afferma il ministro dell'Interno, Angelino Alfano, dopo i recenti scontri nella Capitale. "Non vorremmo che ci costringessero a vietare in queste manifestazioni l'accesso al centro storico", ipotizza Alfano definendo "inaccettabili" gli attacchi alla polizia.

Contrario al codice identificativo per la polizia - "Sono contrario al codice identificativo per le forze dell'ordine. Se questi sono i manifestanti, l'identificativo ci vorrebbe per loro, non per la polizia". E' il parere di Alfano, che poi ribadisce: "La libertà di manifestare è sacra ma tirare razzi non è manifestare".



Inaccettabili gli attacchi alle forze dell'ordine - Il ministro dell'Interno è assolutamente contrario alle polemiche di questi giorni nei confronti delle forze dell'ordine, che compiono il loro dovere. "Gli attacchi di questi giorni alla polizia sono inaccettabili, noi siamo dalla parte degli uomini e delle donne in divisa che difendono il Paese ogni giorno", spiega. Alfano ha poi mostrato in conferenza stampa alcune foto dei manifestanti mentre "tentano di saccheggiare il centro di Roma".