14 aprile 2014 Calpestata da un agente, Procura indaga

Il poliziotto si denuncia, Pansa: "Un cretino"

13:10 - La procura di Roma aprirà un fascicolo processuale sul caso dell'agente in borghese che, durante il corteo di Roma per il diritto alla casa, ha calpestato una manifestante a terra. Il pm Eugenio Albamonte, titolare degli accertamenti sui disordini avvenuti nel centro della Capitale, acquisirà video e foto dell'episodio. La giovane non avrebbe presentato alcuna denuncia.

Il capo della polizia: "Abbiamo un cretino da identificare" - "Abbiamo avuto un cretino che dobbiamo identificare e va sanzionato perché ha preso a calci una ragazza che stava per terra". A dirlo è il capo della polizia, il prefetto Alessandro Pansa, a margine del IV congresso nazionale delle Silp-Cgil a Perugia. "Tutti gli altri che hanno lavorato - ha aggiunto - vanno invece applauditi per come hanno operato e agito, con grandissima correttezza e mantenendo l'ordine pubblico. Non eccedendo assolutamente - ha concluso - nell'esercitare la forza nei limiti della correttezza, come previsto dall'ordinamento".



"Sono io quello nella foto" - Nel tardo pomeriggio si è poi saputo che un agente della polizia di Stato si era presentato negli uffici della Questura di Roma spiegando di essere lui l'uomo ritratto nelle immagini mentre calpesta una manifestante in terra durante gli scontri al corteo a Roma di sabato. Gli atti dell'indagine interna saranno poi trasmessi in procura.