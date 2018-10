Lanciano, 96enne scopre di essere sposato con una donna con cui non aveva mai vissuto

La storia che arriva da Lanciano ha dell’incredibile. Un 96enne ha scoperto - dopo otto anni - di essere sposato con una conoscente, di quarant’anni più giovane. Come sia stato possibile lo spiega l'avvocato dell’uomo ai microfoni di Pomeriggio Cinque: “Questa signora si è approfittata dell’età del mio assistito e gli ha fatto firmare dei fogli che per lui non avevano certo valenza nuziale”. A scoprire il problema è stata la figlia dell’uomo che, andando a pagare una tassa, si è accorta come vicino al nome del papà ci fosse la spunta sulla casella "coniugato" e non "vedovo".



Non finisce qui, perché la 55enne, che per anni ha dato una mano all’anziano in casa, aveva anche organizzato il funerale del suo sposo con tanto di bara già comprata. Raggiunta telefonicamente, si difende: “Era un matrimonio consensuale. Non volevo certo approfittarmi di lui. La storia del funerale poi è totalmente falsa, se l’è organizzato lui, a una certa età sono cose che si fanno. Sull’ordine però la firma è proprio quella della signora. Le nozze intanto sono state annullate.