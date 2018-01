Lago di Bracciano a secco: si è abbassato di 180 cm

Nel corso della puntata di "Striscia la notizia" in onda venerdì 26 gennaio, Riccardo Trombetta si è recato sulle rive del lago di Bracciano che, in seguito alla crisi idrica che la scorsa estate ha colpito Roma, si è abbassato di circa 180 cm, causando gravi danni economici e ambientali.



Come mostrano le immagini della trasmissione di Canale 5, in alcuni punti la costa si è ritirata di addirittura 100 metri e dove fino a qualche mese fa era possibile fare il bagno, ora si può tranquillamente camminare sul fondale. Una situazione che resta sotto controllo, soprattutto in vista della prossima estate.