L'Unione Europea in festa a Roma, contestatori sul piede di guerra

La protesta degli antagonisti – Sulla piattaforma “Eurostop” slogan pesanti contro il vertice di Roma. “Il prossimo 25 Marzo verranno “festeggiati” al Campidoglio i 6o anni dalla firma del “Patto di Roma” del ’57, con la partecipazione di 28 capi di Stato, che ha dato vita al processo che ha condotto nel tempo alla nascita della Unione Europea. In realtà questa non è affatto una ricorrenza da festeggiare in quanto la nascita della UE e l’introduzione dell’euro come moneta continentale hanno prodotto un peggioramento netto e diffuso delle condizioni di reddito e di vita dei lavoratori, una restrizione degli spazi di democrazia, u n interventismo militare che ha moltiplicato i conflitti dall’Ucraina fino alla sponda sud del Mediterraneo, in particolare in Siria e Libia, ed amplificato le drammatiche migrazioni dei popoli coinvolti dalle guerre”. L’appuntamento è per il 25 marzo alle 14.30 in Piazza della Repubblica per ribadire “il nostro no sociale a Euro, Ue e Nato, per la democrazia e i diritti sociali”.



La manifestazione di Forza Nuova - Anche la destra non starà a guardare. Forza Nuova ha già annunciato una mobilitazione contro le politiche dell’Unione Europea “Roma contro Bruxelles, no all’Europa e alle banche”. E sui social il segretario nazionale Roberto Fiore spiega che ormai “è tempo di seguire l’esempio inglese. Dopo la Brexit vogliamo l’uscita dell’Italia”. Mentre Alessio Costantini, promotore dell’iniziativa e responsabile romani di Fn sottolinea che “Non possiamo più avere braccia e gambe legate dagli strozzini di Bruxelles, mentre il nostro popolo soffre, senza lavoro, senza le case, pieno di immigrati e debiti. Noi vogliamo l'Europa del sangue contro la Ue dei derivati e dello spread, vogliamo l'Europa dei popoli contro quella delle banche, vogliamo l'Europa della Fede contro quella del multiculturalismo imposto. Al "ce lo dice l'Europa", vogliamo sostituire "lo vuole il Popolo italiano. Non siamo noi gli antieuropei. Noi vogliamo un'Europa grande, forte, popolare e sociale. Ma chi ama l'Europa, esce da questa Europa".



Polo Sovranista in piazza - “Corteo contro questa Europa”, è lo slogan scelto per la manifestazione organizzata dal Movimento Nazionale per la Sovranità fondato da Gianni Alemanno. L’appuntamento è il 25 marzo alle 14 in Piazza Santa Maria Maggiore per una marcia fino al Campidoglio. Alemanno spiega: “Non vogliamo che questa Manifestazione, che abbiamo lanciato fin dal nostro Congresso del 18 e 19 febbraio, sia patrimonio esclusivo del nostro Movimento, infatti tutta la propaganda viene firmata come “Polo Sovranista” e abbiamo costituito un Comitato organizzativo trasversale che ha già raccolto più di 20 sigle”. Poi invita Fratelli d’Italia e Giorgia Meloni a partecipare al corteo, “intervenendo con un suo rappresentante anche nel Comizio finale sono il Campidoglio. Sappiamo che nella stessa giornata Fratelli d’Italia ha organizzato un importante convegno con molti autorevoli interventi, ma per fortuna non c’è sovrapposizione di orario e le due manifestazioni si potrebbero integrare perfettamente come un’articolata espressione di tutti coloro che credono nella Sovranità nazionale e popolare”.ù



Europa più federale – In piazza scenderà anche il Movimento Federalista Europeo con una manifestazione, in programma alle ore 11, “a favore dell’unificazione europea e per sollecitare i Capi di stato ad andare oltre gli attuali trattati, contro i nazionalismi, verso l’Europa federale”.



Misure di sicurezza in tutta Roma - Il ministro dell'Interno, Marco Minniti, ha riunito al Viminale il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, con i capi delle forze di polizia e dell'intelligence, per mettere a punto le misure di tutela. Disposta l'intensificazione della vigilanza sugli obiettivi sensibili. Migliaia di agenti, molti arriveranno di rinforzo da altre città, vigileranno sulle delegazioni che giungeranno a Roma e sui diversi cortei in programma. Zone di rispetto verranno individuate per evitare assalti ai palazzi istituzionali. Si creerò uno scudo aereo con il divieto di sorvolo della città. Saranno intensificate, fa sapere il Viminale, le attività di controllo e di vigilanza a tutti gli obiettivi ritenuti sensibili assicurando la presenza di personale delle forze di polizia nelle aree maggiormente interessate. Da parte sua Minniti ha invitato al "massimo coordinamento tra tutte le componenti impegnate nell'attività di prevenzione e controllo, al fine di garantire la piena efficacia e flessibilità del dispositivo". In seguito ci saranno altri appuntamenti da monitorare con attenzione. Il più importante la riunione del G7 a Taormina il 26 e 27 maggio, con i Grandi della Terra.