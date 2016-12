L'ex monsignor Charamsa: "Voglio un figlio e sposarmi in Chiesa"

Clamorose dichiarazioni di Krysztof Charamsa, ex teologo del Sant'Uffizio che ha sconvolto il Vaticano lo scorso ottobre dichiarandosi gay e innamorato del funzionario governativo catalano Eduard Plans. "Sposarmi e avere dei figli? Come gran parte dei gay innamorati del proprio compagno vorrei, come vorrei sposarmi in chiesa" ha dichiarato l'ex monsignore in un'intervista esclusiva al settimanale Chi in edicola.