Kosovaro arrestato, il fratello minaccia l'inviato News Mediaset: "Vi ammazzo"

"Vi ammazzo di botte, andate via subito o vi ammazzo di botte". E' la minaccia rivolta al giornalista di News Mediaset Enrico Fedocci e alla sua troupe dal fratello del kosovaro Imishiti Samet, arrestato nel blitz antiterrorismo tra Italia e Kosovo con l'accusa di apologia di terrorismo e istigazione all'odio razziale. "Non voglio parlare di mio fratello", spiega dopo le minacce. Poi dichiara: "Sono una persona libera e posso garantire per lui, è un ragazzo che lavora ogni giorno dalle cinque del mattino alle sei di sera".