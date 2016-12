Kiev,Putin:"Soluzione è solo pace"

"L'accordo di Minsk va applicato nei suoi aspetti politici, militari, umanitari". Questo l'appello di Vladimir Putin dopo l'incontro con Matteo Renzi sulla crisi ucraina. "Non ci sono altre soluzioni se non la pace", conclude il presidente russo. E anche il premier italiano auspica che, "accettando in mondo integrale Minsk 2, si possa togliere dal tavolo l'unico elemento di divergenza con Mosca" per condurre insieme la lotta al terrorismo.