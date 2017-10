Italia a due velocità: confronto spese fra benestanti e pensionati

Se i ricchi sono più ricchi. A Mattino Cinque si discute sul portafoglio degli italiani. Le telecamere del programma di Federica Panicucci hanno seguito contemporaneamente un giovane benestante e una pensionata. Si passa dai cibi prelibati come champagne e uova di quaglia del ricco mascherato, alla difficoltà dell’anziana a comprare i fichi perché troppo cari. “Con 500 euro di pensione al mese è difficile fare la spesa” dice la signora. E mentre il più giovane compra il Pata Negra, il prosciutto più caro al mondo, la signora si riduce a due euro di olive e poche altre cose per rimediare sia al pranzo che alla cena. In studio gli ospiti hanno poi aggiunto che la distanza tra i ricchi e poveri aumenta sempre più. “Bisogna sostenere il reddito dei più poveri”, afferma Rosario Trafiletti presidente Federconsumatori.