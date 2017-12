Influenza, un milione gli italiani a letto: casi in aumento soprattutto tra i bambini

Un milione gli italiani messi a letto dall'influenza dall'inizio della stagione del virus. E con le Feste i casi sono in aumento. In particolare, stando all'ultimo bollettino Influnet dell'Istituto superiore di sanità (Iss), sono maggiormente colpiti i bambini sotto i 5 anni; mentre le regioni che hanno contato più influenzati sono Piemonte, Val d'Aosta, la provincia autonoma di Trento, Toscana, Marche, Lazio, Puglia, Basilicata e Calabria.

I numeriNell'ultima settimana considerata dall'Iss, quella dall'11 al 17 dicembre, si è arrivati a un'incidenza di 4,47 casi per mille assistiti per un totale di circa 270.000 casi. La fascia di età più colpita è quella dei bambini sotto i cinque anni, con circa 12,68 casi per mille assistiti, seguita da quella tra i 5 e 14 anni con 7,19 casi. Più bassi i valori nelle fasce più adulte, con 4,09 casi tra i 15 e 64 anni e negli anziani over65 con 1,99 casi.