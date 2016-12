Indagine Deutsche Bank, vertici: stiamo collaborando con le autorità

Deutsche Bank fa sapere che sta collaborando con le autorità nell'inchiesta in merito alla sospetta manipolazione del mercato nella vendita di titoli di Stato per 7 miliardi di euro. I vertici della banca tedesca precisano che "già nel 2011" l'istituto di credito "aveva risposto a una richiesta presentata dalla Consob in relazione a questa vicenda e fornito informazioni e documenti relativi".