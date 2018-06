Incidente alle Acciaierie Venete di Padova, sette indagati

Sette persone risultano indagate dalla Procura di Padova nell'ambito dell'indagine sull'incidente alle Acciaierie Venete, in cui sono rimasti ustionati 4 operai, due dei quali in modo gravissimo, per la fuoriuscita di una colata incandescente di acciaio liquido. Tra gli indagati vi sarebbero i vertici dell'azienda, quelli della sicurezza, e i rappresentanti legali di alcune ditte che lavorano in appalto.