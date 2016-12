La paura non ha fermato la loro voglia di iniziare una vita insieme. Martina e Ramon si sono sposati ad Acquasanta Terme, un paese che si trova a pochi chilometri dall'epicentro del terremoto che ha colpito il Centro Italia lo scorso 24 agosto. La cerimonia si è tenuta all'aperto perchè la chiesa è tutt'ora inagibile, molti invitati hanno voluto partecipare alla loro gioia nonostante la difficile situazione di questi giorni.

"Il nostro pensiero va a chi ha perso tutto", dice commosso lo sposo ai microfoni del nostro inviato. La cerimonia è stata totalmente ripensata dopo il sisma, ma non è stata rimandata ad altra data e nemmeno spostata in un altro luogo. "In mezzo a questi dolori abbiamo la gioia sperare ancora nel futuro", ha detto il sacerdote che ha celebrato le nozze dei due giovani. Alcuni invitati hanno la casa sventrata, ma hanno voluto partecipare a questo momento festoso, testimoniando che la vita, nonostante tutto, va avanti.