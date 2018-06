11 maggio 2018 16:12 Il sindaco di Sorrento vieta i matrimoni gay nel Chiostro di San Francesco Vincenzo e il suo compagno sono stati costretti a cambiare location. Il chiostro è di proprietà del Comune, ma ci sarebbe un accordo non scritto con i monaci contro le unioni gay

La legge sulle unioni civili del 2016 ha parificato i matrimoni omosessuali a quelli eterosessuali. Ma la sua attuazione incontra ancora degli ostacoli. Il comune di Sorrento ha vietato le nozze nel Chiostro di San Francesco una giovane coppia gay. Il luogo non è più proprietà del vicino monastero e ospita in media 200 matrimoni civili all'anno. Ma un accordo non scritto con i monaci prevede che alcune unioni è meglio celebrarle altrove.

Il "no" del sindacoIl Chiostro in questione appartiene al Comune ed è gestito dalla "Fondazione Sorrento", che promuove eventi culturali per valorizzare il patrimonio storico della città. Proprio sul sito della Fondazione si legge che in San Francesco si organizzano concerti e matrimoni civili. Eppure D'Andrea si è sentito rispondere un secco "no" alla sua richiesta. "Qual è la differenza tra unioni e matrimoni civili? Il fatto che le prime si celebrino tra persone dello stesso sesso? Eccola la discriminazione", ha detto l'uomo all'Huffington Post. Le ragioni della decisione le spiega il sindaco stesso, Giuseppe Cuomo: "la struttura, nella quale si svolgono diverse attività, è del Comune, ma ospita su un piano le celle dei monaci francescani, i quali per accedervi passano dal Chiostro. Sin dall'approvazione della legge Cirinnà abbiamo stretto con loro un accordo verbale ma chiaro: matrimoni civili sì, unioni civili no".

Costretti a cambiare locationLa coppia si è rivolta ad Arcigay Napoli, così il presidente, Antonello Sannino, ha chiesto ulteriori spiegazioni al Comune. Il sindaco ha ribadito le proprie ragioni e ha avanzato altre tre proposte: una sala del Municipio, il Museo Correale o Villa Fiorentino. Il Chiostro di San Francesco, insomma, resta off limits. Così Vincenzo e Heriberto, "Beto", si sposeranno lo stesso il 25 luglio, ma da un'altra parte. "Il nuovo posto che abbiamo scelto è splendido, ma resta il fatto che sono stato costretto ad adeguare il mio desiderio al ribasso".